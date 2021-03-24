البابا يعين أحد ضحايا الاعتداء على الأطفال ضمن لجنة الفاتيكان لحماية الأطفال

قام بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بتعيين أحد ضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال عضوا في لجنة حماية الأطفال التابعة للكنيسة الكاثوليكية.



وأعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء، تعيين خوان كارلوس كروز، من تشيلي، عضوا في اللجنة البابوية لحماية القصر، لمدة ثلاث سنوات.



وتعرض كروز في طفولته للاعتداء الجنسي على يد قس، وعمل على مدار سنوات من أجل لفت الانتباه إلى التستر على حالات الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية.



وشكل البابا لجنة حماية الأطفال، التي تضم 16 عضوا، في عام 2014، ويتمثل أحد أهدافها في وضع تدابير حماية الطفل.