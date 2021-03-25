أنجولا تعلن جاهزية مهاجم الإسماعيلي لمواجهة جامبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأنجولي عن جاهزية لاعب النادي الإسماعيلي آري بابل، لمواجهة المنتخب الجامبي غدًا الخميس ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا ٢٠٢٢ بالكاميرون.

وكان اللاعب قد شعر ببعض الإجهاد خلال الفترة الماضية، حيث خضع لبعض التدريبات التأهيلية تحت متابعة و أنظار الجهاز الطبي للمنتخب الأنجولي قبل انتظامه في المران الجماعي خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية بشكل طبيعي.

وحضر بابل إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة بإعتباره واحد من كباتن المنتخب الأنجولي، حيث أكد أنه سيبذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق فوز خارج الديار غدًا بإعتباره الامل الاخير أمامهم لمواصلة المنافسة علي حصد بطاقة التأهل إلى كأس الأمم.