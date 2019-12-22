قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن تحصل الأم الكافلة على نفس حقوق الأم الطبيعية، من إجازات مدفوعة الأجر، ما يشجع هؤلاء السيدات على كفالة الأطفال.

وأضافت القباج، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة تهتم بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للسيدات القاتنات للأماكن الحدودية، وذلك في مبادئ لم الشمل، حتى لا ينسى أحد من الأهالي في المناطق البعيدة أو ذوي الإعاقة أو المسنين، متابعة: «واجبنا أن نرعى هذه المصالح».

وأكدت أن الوزارة تساعد في أن يحصل المواطنين على حقوقهم الخاصة طوال حياتهم، لضمان تكافؤ الفرص لكل الفئات، متوجهة بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للمرأة والأسرة والأطفال، وأهمية الاستثمار فيهم.

وتابعت: «دائما يأت لنا بالخير في كل عيد أم ومرأة، ونتمنى نكون على قدر المسؤولية ونقدم أقصى ما يمكن أن نقدمه لكل امرأة مصرية حيثما وجدت في أي مكان بمصر»، في إشارة منها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2022.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة نصر، بحضور كبار المسؤولين والوزراء.