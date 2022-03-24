فوجئ لاعبو منتخب نيجيريا بعدم وجود سلم متحرك في ارتفاع مناسب يصل إلى باب الطائرة التي أقلت البعثة إلى بلد الجوار غانا قبل مواجهتهما بتصفيات المونديال.

منتخب نيجيريا يحل ضيفا على غانا في ملعب بابا يارا الشهير بكوماسي سعياً لتحقق نتيجة إيجابية، تعوض النسور الخضراء عن إخفاق أمم أفريقيا والخروج المبكر من ثمن النهائي على حساب تونس.

أما منتخب غانا فله من الإحباط ما يكفي بعد الخروج من دور المجموعات بنقطة وحيدة من التعادل مع الجابون وخسارة من المغرب وأخرى تاريخية أمام جزر القمر.

واضطر لاعبو المنتخب النيجيري للقفز مسافة قصيرة من باب الطائرة إلى سلم النزول، في واقعة غريبة، لكنها ليست كذلك على الأجواء الأفريقية.

MAMA AFRICA ! Tous les coups sont permis pic.twitter.com/BwmYVVlVkC — SOCCER212 (@SCCR_212) March 24, 2022

وسبق أن اشتكى منتخب المغرب من عدم وجود استقبال جيد من جانب الكونغو، وفشل أسود الأطلس في خوض التدريبات وسط أجواء من السرية، بعدما فوجئ المدرب وحيد خاليلوزيتش بوجود أعداد من جماهير الكونغو في المدرجات تتابع المران.