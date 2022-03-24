الأوبرا والمجمع العربي للموسيقى والأعلى للثقافة يحتفلون بيوم الموسيقى العربية

تنظم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة والمجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية احتفالية فنية في السادسة مساء الإثنين 28 مارس بمعهد الموسيقى العربية، وذلك تحت رعاية د ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.



ويأتي ذلك بمناسبة يوم الموسيقى العربية والذي يتواكب هذا العام مع مرور 90 عاما على انعقاد أول مؤتمر للموسيقى العربية بالقاهرة عام 1932.



وتتضمن الاحتفالية ندوة ثقافية قصيرة بعنوان الموسيقى العربية بعد 90 عاما من أول مؤتمر "الواقع والمأمول" بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجمع العربي للموسيقى، الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع العربي للموسيقى، الدكتورة رشا طموم رشا طموم أستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور محمد الأسعد قريعة ممثل تونس ورئيس الهيئة العلمية في المجمع العربي للموسيقى، والدكتور محمد شبانة أستاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون، ويعقبها فاصلا فنيا يضم مختارات من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربي التقليدي الآلي والغنائي.



وقالت عبد الدايم، إن يوم الموسيقى العربية مناسبة براقة لترسيخ أحد ملامح الهوية الفنية ونشر الوعي بأهمية التراث في هذا المجال.



وأضافت أنه يهدف إلى فتح آفاق الثقافة الموسيقية الجادة وتحفيز مبدعيها على السعي للنهوض بها، مشيرة إلى أهميته في تشجيع القطاعات المعنية لإقامة الأنشطة المتنوعة والمتخصصة لتخليد هذا اللون الإبداعي في ذاكرة الأجيال الشابة.



يذكر أن يوم الموسيقى العربية الذي يحتفل به في 28 مارس من كل عام يشكل مناسبة لإلقاء الضوء على الموسيقى في الوطن العربي وتم إقراره عقب موافقة مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية بتاريخ 6 مارس 2019.



ويأتي الاحتفال به بمبادرة من المجمع العربي للموسيقى بهدف رصد واقع وأحوال الموسيقى العربية بمختلف قوالبها ومؤشرات تطورها ودراسة الحركة الموسيقية في مختلف البلدان العربية وإنجازاتها.