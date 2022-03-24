قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ نسبة الزيادة في المعاشات (التي تقرر تبكير صرفها لتبدأ مطلع أبريل) تبلغ 13% بحد أدنى 120 جنيهًا وحد أقصى 1222 جنيهًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن زيادة المعاشات تُحسب دائمًا على إجمالي المعاش، لافتًا إلى أن تكلفة الزيادة الشهرية 3.2 مليار جنيه.

وأوضح أن قانون المعاشات لم يحدد نسبة معينة لزيادة المعاش، لكن نص على ألا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، مشيرًا إلى أن الهيئة تجري الدراسات الخاصة بالزيادة وتعدها منذ شهري يناير وفبراير مع مراقبة معدلات التضخم.

وأشار إلى أن معدلات التضخم في شهر يناير الماضي بلغت 6%، وارتفعت في شهر فبراير إلى 8.8%، موضحًا أن القانون ينص في هذه الحالة على ألا تقل نسبة زيادة المعاش عن 9% وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة بالهيئة.