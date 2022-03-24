عودة رائدي الفضاء الألماني ماورر والأمريكي شاري إلى محطة الفضاء الدولية بعد مهمة خارجية

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عاد الألماني ماتياس ماورير والأمريكي راجا شاري إلى محطة الفضاء الدولية بعد مهمة سير في الفضاء استغرقت سبع ساعات.

وأظهرت لقطات حية نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) الرجلين وهما يعودان إلى محطة الفضاء الدولية مساء الأربعاء.

وكان رائدا الفضاء قد غادرا محطة الفضاء الدولية لتوصيل أنابيب جديدة بنظام تبريد، واستبدال كاميرا، وإرفاق اتصال بالكهرباء والبيانات على منصة الأبحاث الأوروبية الخارجية "بارتولوميو".

ويتطلب السير في الفضاء جهدا بدنيا وتخطيطا مفصلا للغاية.

ومضت مسيرة ماورر الافتتاحية في الفضاء بشكل جيد للغاية ، ولكن بعد عودته إلى المحطة الفضائية، شوهدت بعض المياه التي تراكمت داخل خوذته.

ومع ذلك ، كان رائد الفضاء "في صحة جيدة" ، وقالت السيطرة الأرضية التابعة لناسا إنه "لا يوجد خطر" على ماورر.

وبمناسبة نهاية المهمة، قال مركز التحكم: "نحن معجبون بإصراركم ونشكركم على عملكم". وبدورهما، قدم ماورر وشاري الشكر لزملائهم على الدعم.

كانت "ناسا" بثت في وقت سابق أمس صورا حية تظهر ماورر وشاري وهما يغادران محطة الفضاء الدولية عبر غرفة معادلة الضغط الهوائي.