 صحة المنوفية: حملات تفتيشية على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان - بوابة الشروق
الخميس 24 مارس 2022 12:03 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

صحة المنوفية: حملات تفتيشية على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان

مروة حماد
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 11:53 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 11:53 ص
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع مباحث المخدرات حملة تفتيشية موسعة على مراكز الطب النفسي، وعلاج الإدمان بمركزي شبين الكوم وقويسنا.

وأسفرت تلك الحملة التفتيشية عن تحرير محضر جنح شبين الكوم لأحد المراكز لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير عدد محضرين إداري شبين الكوم وآخر إداري قويسنا وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل صحة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، ومشدداً بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك