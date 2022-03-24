صحة المنوفية: حملات تفتيشية على مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية بالتنسيق مع مباحث المخدرات حملة تفتيشية موسعة على مراكز الطب النفسي، وعلاج الإدمان بمركزي شبين الكوم وقويسنا.



وأسفرت تلك الحملة التفتيشية عن تحرير محضر جنح شبين الكوم لأحد المراكز لوجود أدوية مخدرة بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير عدد محضرين إداري شبين الكوم وآخر إداري قويسنا وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل صحة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، ومشدداً بأنه لن يتم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.