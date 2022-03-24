البرتغال تعلن عن تشكيل حكومة جديدة بأول أغلبية نسائية

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قدم رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا فريقه الحكومي الجديد الأربعاء ، في أول حكومة في البلاد تضم أغلبية من النساء.

وهناك تسعة من أعضاء مجلس الوزراء الـ 17 الذين أعلن عنهم من النساء.

ولا تزال ماريانا فييرا دا سيلفا وزيرة رئاسية وتتولى أيضا دورا جديدا كنائبة لرئيس الوزراء.

وقاد كوستا حكومتي أقلية قبل أن ينتزع حزبه الاشتراكي الأغلبية المطلقة من المقاعد في برلمان البلاد في انتخابات كانون الثاني/يناير.

وهذه هي المرة الثانية التي يحقق فيها الحزب مثل هذه الأغلبية منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية بعد ثورة القرنفل في عام 1974.

وخفض كوستا عدد الوزارات من 19 إلى 17 وزارة.

وسيؤدي الوزراء اليمين الدستورية الأسبوع المقبل. ولم يتم الإعلان عن موعد محدد حتى الآن.

ويواجه كوستا تحديات ضخمة. وندد منافسو حزبه من اليسار واليمين بالضرائب المرتفعة والمعاشات التقاعدية المنخفضة التي تقل في كثير من الأحيان عن 300 يورو وبعض الأجور المنخفضة وزيادة عجز المساكن.