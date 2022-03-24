كوريا الجنوبية تسجل 395 ألفا و598 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت كوريا الجنوبية، 395 ألفا و598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و470 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وفقا لوكالة /يونهاب/ اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بلغ 10 ملايين و822 ألفا و836، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 13 ألفا و902 حالة.

وتشهد كوريا الجنوبية أسوأ موجة من فيروس كورونا المستجد، متجاوزة علامة الـ 10 ملايين إصابة في وقت سابق من هذا الأسبوع وتم الإبلاغ عن ما يقرب من 9 ملايين حالة منذ أوائل فبراير، وارتفعت حالات الإصابة اليومية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 621 ألفا و205 حالة يوم الخميس الماضي.