واشنطن تعلن عن مساعدات إنسانية إضافية بقيمة مليار دولار للمتضررين من حرب روسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عن استعدادها لتقديم أكثر من مليار دولار، للمساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا، وآثارها الشديدة في جميع أنحاء العالم.

وبحسب بيان نشره البيت الأبيض، مساء الخميس، أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي بشكل ملحوظ، وذكرت واشنطن أن التمويل الجديد سيوفر الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والإمدادات الطبية وغيرها للمتضررين.

وأشار البيان، إلى تخصيص 320 مليون دولار إضافية لتمويل الديمقراطية وحقوق الإنسان لأوكرانيا وجيرانها، لافتًا إلى أن واشنطن قدمت منذ عام 2021، أكثر من 1.1 مليار دولار، في المجالات الاقتصادية والصحية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى منطقة أوروبا وأوراسيا.

ولفت البيان، إلى استمرار واشنطن في دعم مبادرات الصحة العامة في أوكرانيا والمنطقة؛ للحد من انتشار الأمراض المعدية مثل: شلل الأطفال، والسل، وكورونا، قائلة إن الدعم يضمن استمرار حصول المرضى على الرعاية الطبية.

وأعلنت الولايات المتحدة عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وغيرهم ممن فروا من العدوان الروسي، وذلك من خلال توسيع وتطوير برامج جديدة، مع التركيز على الترحيب بالأوكرانيين الذين لديهم أفراد من عائلاتهم في الولايات المتحدة.