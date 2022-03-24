أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في الأسبوع التقويمي الأخير تجاوز لأول مرة 5ر1 مليون حالة.

جاء ذلك في التقرير الأسبوعي للمعهد الصادر مساء اليوم الخميس.

وأضاف المعهد أن معدل الإصابات الأسبوعي كان مرتفعا على نحو ملحوظ في الفئة العمرية بين 5 و44 عاما في الأسبوع الماضي، فيما لوحظ أقوى نمو لهذا المعدل في الفئة العمرية الكبيرة بين 75 و79 عاما.

ودعا المعهد المجموعات المعرضة للخطر على وجه الخصوص والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما إلى حماية أنفسهم من الإصابة بمسار خطير للمرض بأخذ جرعة تنشيطية ثانية وذلك طبقا لتوصية اللجنة الدائمة للتطعيم التي كانت صدرت أوائل شباط/فبراير الماضي.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأشخاص الذين أخذوا هذه الجرعة قرابة 67ر1 مليون شخص، وأكد المعهد أن " التطعيم لم يفقد أهميته نظرا لفعاليته العالية في مجابهة الإصابة بمسار خطير للمرض حتى في حال الإصابة بمتحور أوميكرون".