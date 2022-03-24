قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مصر بأكملها تنتظر بلهفة وشغف وطموح مباراة مصر والسنغال في ذهاب تصفيات كأس العالم 2022، المقرر انعقادها غدًا على استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى طمع الجميع في حصول المنتخب على نتيجة كبيرة.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «حديث القاهرة»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس: «نحن مقدرون عطاء المنتخب المصري، ومتأكدون من إخلاص لاعبيه وأفراده»، لافتًا إلى التوحد الشعبي الكبير الذي بات واضحًا مع المنتخب منذ بطولة إفريقيا في يناير الماضي.

وذكر أن مصر لم تشهد هذه اللحظات منذ بطولة إفريقيا 2010، متابعًا: «مزقتنا جماعات الألتراس جماهيريا، وأفسدت علينا لحظاتنا البديعة الجميلة، سواء في الدوري المحلي أو مباريات المنتخب الوطني».

وأكد أن مصر استطاعت استعادة لحظات التوجه الجماهيري والتوحد الوطني لصالح منتخب مصر، كي يعيش الجميع لحظات من المتعة والفرحة والسعادة بفوز المنتخب الوطني، بعد قرابة عشر سنوات من التعطل، بسبب جماعات الألتراس، والاختراق الإخواني السلفي لجماعات الألتراس (الأهلاوي والزملكاوي)، والتي انتهت بمذابح.

وتابع: «نحتاج إلى الاستعادة الشديدة لهذا التشجيع من أجل منتخبنا الوطني، بصرف النظر عن نتيجة الغد والثلاثاء»، مضيفًا أن كل الخلافات والتعصب الكروي مشروعة وطبيعية، لكن دون أن يتحول ذلك إلى هوس وعنصرية وحملات تنمر.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره السنغالي في تمام التاسعة والنصف من مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، مباراة ذهاب تصفيات كأس العالم 2022، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين مصر والسنغال في داكار في الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل، على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين مباشرةً إلى كأس العالم 2022 بقطر.