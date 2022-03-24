محافظ البحيرة: استمرار رفع درجة الإستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيىء التي تشهدها بعض مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى انتشار جميع المعدات والأطقم والأجهزة والتى تعمل بكامل طاقتها وإستنفارها الكامل للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقاً لخطة العمل المعدة مسبقاً للتدخل والتعامل مع الازمات على الفور.

وأشار "آمنة" إلى إستمرار إنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية على الفور.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

واستمرار أعمال مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.

الجدير بالذكر أن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد أصدر قرارا بتعطيل الدراسة غداً الخميس ٢٤ مارس ٢٠٢٢ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.