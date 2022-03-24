إبراهيموفيتش يعترف: أشعر بـ نوع من «الهلع» بسبب كرة القدم

أقر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنوع من "الهلع" بمجرد التفكير بالتوقف عن اللعب قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد تشيكيا في الملحق المؤهل إلى مونديال قطر، المقررة الخميس.

ولن يشارك إبراهيموفيتش في هذه المباراة بداعي الإيقاف، لكنه أكد تصميمه على "الذهاب حتى النهاية" إذا لم ينجح زملاؤه في خطف بطاقة التأهل.

وقال مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم البالغ 40 عاما في مؤتمر صحفي: "لدي هذا الخوف، ماذا سيحصل (بعد اعتزاله)؟ أدرك جيدا بأن امكانيات كثيرة متاحة أمامي وبأني سأحصل عل الكثير من العروض، لكن هذا النوع من الأدرينالين الذي أشعر به على أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر".

وتابع: "لهذا السبب أشعر بنوع من الهلع. أريد الاستمرار قدر الإمكان والاستمتاع بالكرة".

وشارك في المؤتمر الصحفي مهاجم مانشستر يونايتد الشاب أنتوني إيلانغا (19 عاما)، علما بأن إبراهيموفيتش لعب إلى جانب والده الكاميروني الدولي سابقا جوزيف إيلانغا في صفوف نادي مالمو السويدي موسم 2000-2001.

وأضاف زلاتان متوجها إلى الصحفيين: "استغلوا تواجدي على أرضية الملعب لأنكم لن تروا لاعبا مماثلا. ستشاهدون إيلانغا، وأقول هذا الأمر بكل احترام، لكنكم لن تروا إبراهيموفيتش وبالتالي عليكم استغلال هذا الأمر طالما كان متاحا أمامكم".

واعترف "إيبرا" بأنه في حال تأهل السويد لمواجهة بولندا لمعرفة هوية المتأهل منهما إلى العرس الكروي، فإنه لن يستطيع اللعب على مدى 90 دقيقة: "لا أستطيع اللعب طوال المباراة لكن هذا الأمر نعرفه قبل تجمع المنتخب".

ويستطيع المنتخب السويدي الاعتماد على عدد من المهاجمين هم بالإضافة إلى إيلانغا، ألكسندر إسحاق (ريال سوسييداد الإسباني) وديان كولوشيفسكي (المعار حاليا إلى توتنهام الإنجليزي من يوفنتوس الإيطالي)، واميل فورسبرغ (لايبزيغ الألماني).

وختم: "هؤلاء هم المستقبل، لا يجب الاعتماد عليك كثيرا بل عليهم. أنا هنا لمساعدتهم من أجل أن يتقدموا".

وعاد زلاتان إلى صفوف المنتخب الصيف الماضي بعد غياب 5 سنوات وذلك من أجل المشاركة في كأس أوروبا، لكن الإصابة أبعدته عن البطولة القارية.