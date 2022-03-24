جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي مساء اليوم، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أحاط الرئيس السيسي بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شدّد - خلال الاتصال - على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أكد - كذلك - على متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

وأعرب الرئيس زيلينسكي - من جانبه - عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كل سبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير اجراءات عودتهم الى الدول المجاورة لاوكرانيا.