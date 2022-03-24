 إنقاذ 30 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية - بوابة الشروق
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إنقاذ 30 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة السواحل الليبية

روما (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 6:51 م | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 6:51 م

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" الخيرية لإغاثة المهاجرين اليوم الخميس، أن سفينة أوشن فايكنج أنقذت نحو 30 مهاجرا كانوا على متن قارب غير صالح للإبحار في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي.

وكتبت المنظمة التي تدير سفينة الإنقاذ ومقرها برلين في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الظروف في البحر غير مستقرة للغاية وأن الحالة المعيشية للمهاجرين على متن القارب المطاطي بالغة السوء. وأضافت "شعرنا بارتياح لرصدهم في الوقت المناسب من سطح السفينة".

يشار إلى أنه كثيرا ما يتم العثور على المهاجرين في قوارب غير صالحة للإبحار قبالة ساحل شمال أفريقيا بعد انطلاقهم للبحث عن أمل في حياة أفضل في أوروبا.

وتكرر وقوع حوادث مأساوية، وسجلت وزارة الداخلية الإيطالية وصول 6400 مهاجر بالقوارب حتى الآن هذا العام، بزيادة عن الرقم المسجل في الوقت ذاته من العام الماضي وهو 6180 مهاجرا.

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