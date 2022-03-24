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المغرب يطلق أول مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 7:48 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 7:48 ص

أطلق المغرب أول مخطط عمل وطني حول النساء والسلم والأمن، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325.

وترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، حفل إطلاق مخطط العمل الوطني للمغرب حول النساء والسلم والأمن.
وأكد بوريطة بأن هذا المخطط يأتي في إطار مشروع للنهوض بالمساواة بين النساء والرجال كأساس لمجتمع عادل وديمقراطي.
وأضاف بأن تقديم هذا المخطط ليس شكليا، بل هو تعبير ملموس على التزام المغرب بالمساواة بين الجنسين وقناعته بأن أجندة "النساء، السلم والأمن" تشكل عنصرا أساسيا للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب يظل ملتزما بالعمل مع الأمم المتحدة والدول ذات الصلة للمضي قدما في تنفيذ أجندة النساء والسلم والأمن، في إطار مخطط عمله الوطني.

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