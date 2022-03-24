 زيلينسكي يدعو إلى خروج مظاهرات عالمية مع مرور شهر على الهجوم الروسي - بوابة الشروق
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زيلينسكي يدعو إلى خروج مظاهرات عالمية مع مرور شهر على الهجوم الروسي

د ب ا
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 7:16 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 7:16 ص

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خروج مظاهرات في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس مع مرور شهر على بدء هجوم روسيا على جارتها الغربية.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "تعالوا من مكاتبكم وبيوتكم ومدارسكم وجامعاتكم. تعالوا باسم السلام ، تعالوا مع الرموز الأوكرانية لدعم أوكرانيا ، لدعم الحرية والحياة. تعالوا إلى ساحاتكم وشوارعكم ، واجعلوا أنفسكم مرئيين ومسموعين".

وقال زيلينسكي إن "روسيا بدأت الحرب ضد الحرية"، مضيفا أن موسكو "تحاول هزيمة حرية جميع الأشخاص في أوروبا، وجميع شعوب العالم".

ولهذا السبب، خلص زيلينسكي إلى القول: "أطلب منكم الوقوف ضد الحرب بدءا من 24 (آذار) مارس، أي بعد شهر واحد بالضبط من الغزو الروسي".

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