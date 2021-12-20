وزير خارجية المكسيك: نسعى لتعزيز التعاون مع السعودية

قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو كازاوبون الذي بدأ الأربعاء زيارة رسمية إلى الرياض، إن زيارته تأتي تلبية لدعوة من وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان الذي استقبله في المكسيك في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ، مشيرا إلى "أننا نسعى لتعزيز التعاون مع المملكة".

وأضاف: "في هذه السنة تحتفل السعودية والمكسيك بالذكرى السبعين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وهي بمثابة فرصة مثالية لتعزيز الحوار بين البلدين".

وقال: "بالنسبة للمكسيك تعتبر المملكة العربية السعودية ذات أهمية قصوى. لدينا حوار سياسي قوي، سواء على الصعيد الثنائي أو في مجموعة العشرين، وستسهم هذه الزيارة في العمل على الفرص المشتركة بيننا فيما يخدم مصلحة مجتمعات البلدين، وفي نفس الوقت ستعزز حضور المكسيك في هذه المنطقة الاستراتيجية".