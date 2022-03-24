 الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا - بوابة الشروق
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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 8:24 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 8:24 ص

أفادت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم /الخميس/، بأن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في كونه صاروخا باليستيا.
أورد ذلك النبأ العاجل تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


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