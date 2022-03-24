الهند تسجل 1938 إصابة جديدة و67 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية، 1938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و14 ألفا و687 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 67 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 516 ألفا و672 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 22 ألفا و427 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و475 ألفا و588 شخصا، وذلك بعدما تعافى 2531 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.