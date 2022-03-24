يبذل كثير من الأشخاص جهدا في التخطيط للوجبة اليومية عند محاولة التخلص من الوزن، بداية من الطعام الذي يتم تناوله وحتى التوقيت المناسب، حيث تلعب كل هذه الأشياء دورًا مهمًا عندما نتحدث عن فقدان الوزن، لكن هناك عامل آخر يجب مراعاته في هذا السياق، وهو "كمية الطعام التي يجب تناولها في وقت محدد من اليوم".

ووفقًا لمثل قديم، "يجب على المرء تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والعشاء مثل الفقير"، استعرض موقع "هيلث لاين" مجموعة من المعلومات حول "هل وجبات الإفطار الكبيرة ووجبات العشاء الصغيرة سر خسارة الوزن؟".

• أهمية تناول وجبة فطور جيدة

الإفطار أهم وجبة في اليوم؛ لأنها تأتي بعد 8 إلى 10 ساعات من الصيام طوال الليل، ويمكن أن تساعد وجبة الإفطار الصحية والشهية في الصباح على زيادة التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ويمكن أيضا لها أن تمنعك من تناول الطعام غير الصحي وتجعلك ممتلئًا حتى فترة ما بعد الظهر.

• أضرار تخطي الفطور

كثير من الناس يتخطون وجبتهم الأولى في اليوم، معتقدين أنها يمكن أن تساعدهم على حرق المزيد من السعرات الحرارية، حيث أصبح هذا الاتجاه شائعًا بشكل بارز بين الأشخاص الذين يتبعون "الصيام المتقطع" للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

لكن الأشخاص الذين يتبعون هذا الاتجاه الغذائي يصومون لمدة 14 أو 16 ساعة، ثم يأكلون في غضون الـ8-10 ساعات القادمة، وغالبًا ما يتخطون وجبة الإفطار ويتناولون العشاء مبكرًا، وذلك لأن تخطي الوجبة يبطئ عملية التمثيل الغذائي.

• إفطار ثقيل أم عشاء خفيف؟

وفقًا لبحث أجرته جمعية الغدد الصماء، يلعب الإفطار دورًا أكبر في إنقاص الوزن وتحسين الصحة العامة، حيث أثبتت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات إفطار أكبر "أكثر عرضة لحرق السعرات الحرارية بمقدار الضعف" مقارنة بمن يتناولون عشاء أكبر، بالإضافة إلى أن لديهم رغبة أقل في تناول الحلويات وغيرها من المواد الغذائية غير الصحية، ولديهم مستوى متوازن من السكر في الدم طوال اليوم.

• فوائد تناول عشاء خفيف

أظهرت أبحاث أن تناول وجبة فطور ثقيلة ينشطك ويساعدك على بدء يومك بطريقة مناسبة، بينما تناول عشاء ثقيل يجعلك أكثر عرضة للمعاناة من مشكلة عسر الهضم وحموضة المعدة، كما أنه يزعج دورة النوم، حيث إن وجود كمية كبيرة من الجلوكوز في الدم من الطعام يمكن أن يسبب اضطراب النوم، وكل هذه العوامل قد تساهم في زيادة الوزن بدلا من فقدانه؛ لذلك يجب الحرص على تناول وجبة فطور ثقيلة وعشاء خفيف.