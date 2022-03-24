الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين غزو روسيا لأوكرانيا

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أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الغزو الروسي لأوكرانيا بأغلبية 140 صوتا واعتراض 5 أصوات، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.