 الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين غزو روسيا لأوكرانيا - بوابة الشروق
الخميس 24 مارس 2022 6:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين غزو روسيا لأوكرانيا

نيويورك (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 5:58 م

أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الغزو الروسي لأوكرانيا بأغلبية 140 صوتا واعتراض 5 أصوات، وامتناع 38 عضوا عن التصويت، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك