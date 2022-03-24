تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مارس الحالي بوتيرة أبطأ، بحسب مسح تجارة التوزيع الذي يجريه اتحاد الصناعة البريطاني.

وبحسب المسح تراجعت نسبة الذين يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 9% مقابل 14% في الشهر الماضي. وبلغت نسبة الذين يتوقعون نمو المبيعات في الشهر المقبل إلى 39%.

في المقابل زادت نسبة الذين قالوا إن مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي كانت بنفس درجة السوء في العام الماضي 23% مقابل 16% خلال شباط/فبراير الماضي.

وسجلت مبيعات الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الحالي أكبر تراجع لها منذ بدء رصد هذه البيانات في آب/أغسطس 2009.