 تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا - بوابة الشروق
الخميس 24 مارس 2022 9:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

تراجع وتيرة نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 9:13 م | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 9:13 م

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال مارس الحالي بوتيرة أبطأ، بحسب مسح تجارة التوزيع الذي يجريه اتحاد الصناعة البريطاني.

وبحسب المسح تراجعت نسبة الذين يتوقعون نمو مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي إلى 9% مقابل 14% في الشهر الماضي. وبلغت نسبة الذين يتوقعون نمو المبيعات في الشهر المقبل إلى 39%.

في المقابل زادت نسبة الذين قالوا إن مبيعات التجزئة خلال الشهر الحالي كانت بنفس درجة السوء في العام الماضي 23% مقابل 16% خلال شباط/فبراير الماضي.

وسجلت مبيعات الإنترنت في بريطانيا خلال الشهر الحالي أكبر تراجع لها منذ بدء رصد هذه البيانات في آب/أغسطس 2009.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك