البيت الأبيض يدين بشدة تجربة كوريا الشمالية لصواريخ باليستية طويلة المدى

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، بشدة تجربة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الخاصة باختبار صاروخ باليستي طويل المدى.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، صباح الخميس، نشرت حكومة الولايات المتحدة، يوم 10 مارس، معلومات تفيد بأن تجربة كوريا الديمقراطية في 26 فبراير و4 مارس 2022، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تضمنت اختبار نظام صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM).

وذكر البيت الأبيض، أن واشنطن تنبأت بإجراء مزيد من الاختبارات لتلك الصواريخ في المستقبل، موضحًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق الأمن القومي التابع له، يقيمون الوضع بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء.

واعتبر البيان أن إطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويثير التوترات بلا داع، ويهدد بزعزعة استقرار الوضع الأمني في المنطقة.

وذكر البيت الأبيض، أن التجربة برهان على أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تواصل إعطاء الأولوية لبرامج أسلحة الدمار الشامل، والصواريخ الباليستية على رفاهة شعبها.

وحثّ البيان جميع البلدان، على تحميل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، داعية البلد الآسيوي إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات؛ لإجراء مفاوضات جادة.

وتابع البيان: «لم يُغلق الباب أمام الدبلوماسية، لكن يتعين على بيونج يانج أن تكف على الفور عن أعمالها المزعزعة للاستقرار، وستتخذ الولايات المتحدة جميع الإجراءات اللازمة لضمان الأمن الوطني الأمريكي وجمهورية كوريا والحلفاء اليابانيين».