أوكرانيا: روسيا تكثف من هجماتها الجوية

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قالت الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن روسيا تقوم بتكثيف هجماتها الجوية، حيث تم تسجيل أكثر من 250 هجمة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجانب الأوكراني، إن هذا العدد أكثر بواقع 60 هجمة مقارنة باليوم السابق. وتستهدف الطائرات بصورة أساسية مناطق داخل وحول كييف وخاركيف وتشرنيهيف.

وأشار الجيش الأوكراني، إلى استهداف 11 "هدفا جويا للعدو" أمس الأربعاء، من بينها سبع طائرات ومروحية وطائرة مسيرة وصاروخي كروز.

وذكر الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية في المناطق المحتلة مثل خيرسون تستخدم أساليب "الإرهاب" ضد السكان الذين يحتجون على الاحتلال، كما تنشر قوات الحرس الوطني الروسي لمنع الاحتجاجات.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.