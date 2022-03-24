 أوكرانيا: روسيا تكثف من هجماتها الجوية - بوابة الشروق
الخميس 24 مارس 2022 11:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: روسيا تكثف من هجماتها الجوية

د ب أ
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 10:43 ص

قالت الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن روسيا تقوم بتكثيف هجماتها الجوية، حيث تم تسجيل أكثر من 250 هجمة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجانب الأوكراني، إن هذا العدد أكثر بواقع 60 هجمة مقارنة باليوم السابق. وتستهدف الطائرات بصورة أساسية مناطق داخل وحول كييف وخاركيف وتشرنيهيف.

وأشار الجيش الأوكراني، إلى استهداف 11 "هدفا جويا للعدو" أمس الأربعاء، من بينها سبع طائرات ومروحية وطائرة مسيرة وصاروخي كروز.

وذكر الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية في المناطق المحتلة مثل خيرسون تستخدم أساليب "الإرهاب" ضد السكان الذين يحتجون على الاحتلال، كما تنشر قوات الحرس الوطني الروسي لمنع الاحتجاجات.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك