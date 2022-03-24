يقام في الخامسة إلا الربع من مساء اليوم، الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المنتخب الوطني المصري أمام نظيره السنغالي، في ملعب ستاد الدفاع الجوي.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي غدًا الجمعة، ضمن منافسات الذهاب من المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم «قطر 2022» على ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل أن تقام مباراة العودة يوم 29 من الشهر الجاري في العاصمة السنغالية داكار.

ويحضر المؤتمر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، ومحمد صلاح، قائد المنتخب.

فيما يقام الاجتماع الفني الخاص بالمباراة في السادسة مساءً، في ستاد القاهرة.