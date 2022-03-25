

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنّها جسدت أدوارًا فنية لـ"أم" خمسة أئمة بينهم أبو حنيفة والترمذي والمراغي، فأطلق عليها لقب أم العظماء.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن دور الأم في العمل الفني يُجسد طبيعة ما تقوم به في المجتمع، واصفة الأم بأنها تمثّل كل شيء في الحياة.

وتابعت: "أي راجل ناجح تكون الأم السبب في هذا النجاح.. وأي أبناء سلوكهم جيد وحققوا نجاح السبب في كده هي الأم".

وأشارت إلى أن الأم هي مصدر السعادة في البيت، وعقّبت: "لو البيت مش سعيد يبقى فيه أم عاملة نكد".