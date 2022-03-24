موسكو: القوات الروسية تسيطر على مدينة إزيوم الأوكرانية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو إن القوات الروسية "سيطرت بالكامل" على بلدة إزيوم شرقي أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الخميس، ولم يرد تأكيد بهذا الشأن من الجانب الأوكراني.

وقالت البحرية الأوكرانية إنها دمرت سفينة روسية في البحر الأسود ولا توجد إشارات على هدوء الصراع بعد شهر على بدء الغزو.

يشار إلى أن البلدة، الواقعة بشرق أوكرانيا، كانت تخضع للحصار منذ أيام، وكان عدد سكانها يبلغ قبل الحرب 48 ألف نسمة.

ووفقا لوزارة الدفاع في موسكو، تم مهاجمة أكثر من 60 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة إنه تم تدمير 202 نظام دفاع صاورخي أوكراني و257 طائرة مسيرة وأكثر من 1500 دبابة ومركبة مصفحة منذ بدء الحرب منذ شهر، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وذكرت الأركان العامة للجيش الأوكراني اليوم إن روسيا تكثف هجماتها الجوية، حيث تم تسجيل أكثر من 250 هجمة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الجانب الأوكراني إن هذا العدد أكثر بواقع 60 هجمة مقارنة باليوم السابق، وتستهدف الطائرات بصورة أساسية مناطق داخل وحول كييف وخاركيف وتشرنيهيف.

وأوضح الجيش الأوكراني أنه تم استهداف 11"هدفا جويا للعدو" أمس الأربعاء، من بينها سبع طائرات ومروحية وطائرة مسيرة وصاروخي كروز.