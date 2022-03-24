بريطانيا: بي بي سي ستحصل على تمويل إضافي لمحاربة المعلومات الروسية المضللة

من المقرر أن تحصل خدمة "بي بي سي وورلد" العالمية على مبلغ 4.1 مليون جنيه إسترليني (5.41 مليون دولار)، كتمويل إضافي "لمحاربة المعلومات الروسية المضللة"، من خلال دعم خدمات اللغة الأوكرانية والروسية في المنطقة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن حكومة المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن قسم الخدمات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ستوفران تمويلا إضافيا لتغطية التكاليف التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا، بناء على طلب من جانب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ومن المقرر أن تساعد الأموال هيئة الإذاعة البريطانية في نقل موظفيها وعملياتها إلى مواقع آمنة، وجعل محتواها متاحا على نطاق أوسع.