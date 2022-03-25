السفير الألماني في الكويت: حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية يمكن أن يزود أوروبا بالغاز

أكد السفير الألماني لدى الكويت استيفان موبس أن حقل الدرة المشترك بين الكويت والسعودية، والذي سوف ينتج مليار قدم مكعب قياسية يوميا و84 ألف برميل من المكثفات يومية من الممكن أن يغطي احتياجات أوروبا من الغاز والاستغناء عن الغاز الروسي.

وكشف موبس في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د ب ا) على هامش لقائه مع الصحفيين اليوم الخميس أن ألمانيا توصلت إلى اتفاق مع قطر لتزويد بلاده بالغاز، مضيفا أن الجانبين يدرسان الآن شروط وكمية الغاز التي ستصدرها قطر إلى ألمانيا .

وعن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط، قال موبس إن هذه الحرب لها تأثير كبير على العالم بأجمعه، مطالبا روسيا بإنهاء الحرب وإعلان نزع السلاح وسحب روسيا جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا، مؤكدا أن الهجوم يمثل إخلالا بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وهو أمر مرفوض .

وأشاد موبس بموقف الكويت الداعم لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وحل الأزمة سلمياً، واصفاً لقاء وزير الخارجية أحمد الناصر مع 20 من السفراء المعتمدين لدى البلاد منهم سفراء الاتحاد الأوروبي، بأنه مثمر وإيجابي.

وعن العقوبات المفروضة على روسيا، قال إن بلاده لم ترفض العقوبات التي فرضت على روسيا و"لكننا لا نعلم ما إذا كانت هذه العقوبات كافية أم لا وما علينا إلا الانتظار".