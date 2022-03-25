 صفوان بهلوان: علاقتي بالقاهرة وطيدة من زمن بعيد.. ودرست في معهد الموسيقى العربية - بوابة الشروق
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صفوان بهلوان: علاقتي بالقاهرة وطيدة من زمن بعيد.. ودرست في معهد الموسيقى العربية

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 24 مارس 2022 - 11:45 م | آخر تحديث: الخميس 24 مارس 2022 - 11:45 م

قال الفنان السوري صفوان بهلوان، إن علاقته بالقاهرة غنائيًا وطيدة وممتمدة منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن جميع تسجيلاته في مصر.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء اليوم الخميس، أنه كان يسجل أغنياته التي لحنها بصوته وقدمتها المطربة ميادة الحناوي في القاهرة، ذاكرًا أنه درس في القاهرة بمعهد الموسيقى العربية من زمن بعيد.

ولفت إلى أنه قابل الفنان الكبير محمد عبدالوهاب، وعزف كثيرًا على العود الخاص بالراحل، قائلا إن السيدة نهلة القدسي هي من أهدته إياه، لأنها ترى أنه لا أحد يقدر هذا العود مثله.

ونوه بأن العود الخاص بمحمد عبدالوهاب صناعة سورية، لافتًا إلى أنه افتتح متحف محمد عبدالوهاب بناءً، واضطر لترك العود كي يعرض مع مقتنيات الراحل، وبعد فترة قدر له الحصول عليه.

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