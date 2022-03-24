فرنسا: نجاح اختبار إطلاق صاروخ نووي متوسط المدى

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أعلنت وزارة الدفاع في باريس أن فرنسا اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ نووي حديث متوسط المدى طراز "ايه اس ام بي ايه"، بدون حمولة من مقاتلة رافال أمس الأربعاء.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إنها راضية للغاية عن اختبار الصاروخ الإستراتيجي سطح جو متوسط المدى.

واشارت وزارة الدفاع فى بيان إلى أن برنامج إعادة التسلح الفرنسي يتماشى والهدف الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون بـ"الحفاظ على المصداقية العملياتية للقوات المسلحة عند المستوى الذي تطلبه البيئة الدولية".

وبعد نجاح الاختبار، فسوف يدخل صاروخ "ايه اس ام بي ايه" في الإنتاج ويتم توريده لسلاح الجو الفرنسي والقوات الجوية والبحرية النووية وكذلك البحرية.