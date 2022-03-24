الشرطة السويسرية: 5 من أسرة واحدة يقفزون من نافذة في مونترو

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ذكرت الشرطة السويسرية في تغريدة أن خمسة أفراد من أسرة واحدة قفزوا من شقة في مونترو بغرب البلاد صباح اليوم الخميس، ما أسفر عن وفاة أربعة والخامس في حالة خطرة.

لقي الزوج وزوجته وابنتهما ذات الثمانية أعوام وشقيقة الزوجة حتفهم بينما يرقد ابنهما البالغ 15 عاما في حالة حرجة في المستشفى.

وتوجه رجلا شرطة لشقة الأسرة ومعهما مذكرة توقيف بحق الأب الذي تفيد المزاعم بأنه كان يعلم أطفاله في المنزل بشكل غير قانوني.

وجاء صوت من داخل الشقة طالبا منهم التعريف عن هويتيهما ولكن بعد ذلك لم تصدر أصوات أخرى وغادر الشرطيان.

ومن ناحية أخرى، ذكر شاهد عيان أن خمسة أشخاص قفزوا من شرفة بالمبنى الواقع مباشرة بالقرب من بحيرة جنيف.

وبحسب الشرطة، كان الأب يبلغ 40 عاما وزوجته وشقيقتها 41 عاما.

وقال الجيران إن الأسرة التي تنحدر في الأساس من فرنسا، كانت تعيش بهدوء في المبنى على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وتواصل الشرطة التحقيق ولكن لا يوجد دليل بعد على أن شخصا آخر كان يوجد في الشقة وقت الحادثة.