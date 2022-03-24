سلوفينيا تدرس استيراد الغاز من قطر عبر موانئ البحر الأدرياتيكي

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قالت وزارة البنية التحتية في سلوفينيا في بيان، اليوم الخميس، إن البلاد تبحث استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، لخفض اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير جرنيج فرتوفيتش قوله إن الإمدادات يمكن أن تصل "في المستقبل القريب".

وبحث فرتوفيتش هذه الخطط مع وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في الدوحة.

وأوضح أنه يمكن أن تقوم سفينتين سنويا من قطر بتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى سلوفينيا عبر موانئ استيراد في شمال البحر الأدرياتيكي.

وقال إنه يتعين على سلوفينيا أن تضمن أولا وجود طاقة استيعابية خالية بالموانئ.

وأضاف الوزير السلوفيني أنه في ظل العدوان الروسي على أوكرانيا، تتعرض أوروبا بأسرها لتحد عظيم بشأن كيفية تنويع إمدادات الغاز، مضيفا أنه يتعين على سلوفينيا، التي تعتمد تماما على إمدادات الغاز الروسي، أن "تبذل جهودا كبيرة لإيجاد حلول ممكنة" لتنويع الإمدادات.

ووفقا لبيان حكومي منفصل صدر الأسبوع الماضي، تدرس سلوفينيا أيضا الحصول على إمدادات طاقة من الجزائر.