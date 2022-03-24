دعت وزارة تكنولوجيات الاتصال التونسية، مختلف المؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق إجراءات السلامة المعلوماتية الضرورية، ورفع مستوى اليقظة وضرورة وضع مخططّات نشطة، والتأكد من فاعليتها وقدرتها على ضمان تواصل مهام المؤسسة في حالة وقوع حوادث سيبرنية.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - أنه في ظل تصاعد التوترات التي يمر بها العالم وخاصة في الفضاء السيبرني خلال هذه الفترة، تحذر من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبرني الوطني خاصة منها "برامج الفدية"، موضحة أنها لاحظت أن هذه الهجمات تستهدف حاليا المؤسسات الإقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة؛ ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية ومصالح المواطنين اليومية.

وأضافت أن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية طالبت المؤسسات بوضع جميع الإجراءات الفنية والتقنية اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية من مخاطر برامج الفدية المنتشرة في هذه الفترة.