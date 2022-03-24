ثقافة المنيا: المسرح المتنقل يصل قرية الحاج قنديل بديرمواس

أعلن خالد إسماعيل، مدير ثقافة المنيا، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقافة المنيا ،بقري حياة كريمة، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي بهذه القرى.



ويأتي ذلك في إطار الاحتفالات بعيد المنيا القومي، ولتحقيق العدالة الثقافية في كل جوانب التنمية المجتمعية للمواطن.



وقال إسماعيل، إن الثقافة تواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية الحاج قنديل "إحدى قرى حياة كريمة "التابعة لمركز ديرمواس، والتي تعد من أحد المراكز المستهدفة"، خلال يومي 23، و24 من مارس الجاري، بمدرسة الحاج قنديل الإعدادية، وتتضمن الفعاليات العديد من المحاضرات والعروض الفنية، ومعرض كتاب لإصدارات الهيئة والنشر الإقليمي بإشراف علي عبد العال ومحرم عبد الغني والذي تضمن العديد من الكتب والمجلات لأكثر من ستون عنوان.



وأضاف مدير ثقافة المنيا، أن الفعاليات تضمنت أيضًا أمسية شعرية لشعراء ديرمواس، وفقرة اكتشاف مواهب وبحضور العديد من أدباء ديرمواس وبمشاركة بعض المواهب من الطلاب في فن الإلقاء وتناولت العديد من القصائد التي تمجد تضحيات شهداء ديرمواس في ثورة 19 ما بين قصائد الفصحى والعامية.



ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بعيد الأم قدموا العديد من القصائد التي تعبر عن مكانة الام وفضلها الكبير.



كما قدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية لقصر ثقافة ملوى عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة، والتي نالت إعجاب الجمهور منها رقصة عربي يا عربي، رقصة الشعبيات، التنورة، أمانة يا مراكبي.