البنك المركزي: شبكة المدفوعات اللحظية تغني المواطن عن التوجه للبنك لإجراء تحويل

قال المهندس إيهاب نصر الوكيل المساعد لمحافظ وكيل البنك المركزي، إنّ إطلاق منظومة شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي" لعملاء القطاع المصرفي يتيح للمواطنين إجراء التحويلات المالية بصورة لحظية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المواطن يمكنه التحويل من حسابه إلى إلى آخر داخل مصر في مدة لا تتجاوز 10 ثوان.

وأوضح أن المواطن لا يحتاج التوجه إلى فرع البنك لإنهاء المعاملة المالية (التحويل)، مشيرًا إلى أن المطلوب منه فقط تحميل التطبيق ويتبع الإجراءات ثم يستخدم حسابه المصرفي لأي حساب آخر.

وأشار نصر، إلى أن هذه المنظومة أحد الأهداف المهمة التي يعمل عليها البنك المركزي؛ لتطوير المدفوعات الإلكترونية والتيسير على المواطن.

وعدّد المسؤول بالمركزي، المزايا التي تعود على المواطن من خلال هذه المنظومة، قائلًا إنه إذا لديه أكثر من حساب (بنكي) فيمكنه مطالعتها عبر تطبيق واحد، وإجراء التحويل في مدة قصيرة، ومتابعة المدفوعات التي يجريها، واستصدار كشف حساب إلكتروني، والإطلاع على الحساب بصورة لحظية.

كما تشمل المميزات وفق تعبير «نصر»، إتاحة إجراء التحويل في أي وقت، دون التقيُّد بمواعيد عمل البنوك أو الإجازات سواء الأسبوعية أو الرسمية.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن "المركزي" الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي؛ في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ونائبيه رامي أبو النجا، وجمال نجم، وعدد من السفراء، وقيادات البنك ورؤساء البنوك، وقيادات القطاع المصرفي، ورؤساء شركات عالمية رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية.