مسؤول أمريكي: العقوبات الغربية تستهدف احتياطي الذهب الروسي

صرح مسؤول أمريكي بارز بأن تعاملات البنك المركزي الروسي الخاصة بالذهب سوف تكون عرضة للعقوبات الغربية.

يأتي ذلك فيما تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لضمان ألا تستغل روسيا التجارة في الذهب للهروب من العقوبات.

وقال المسؤول إن هناك مخاوف أن روسيا تبيع احتياطي الذهب لشراء الروبل ودعم عملتها التي تتداعي منذ فرض العديد من الدول عقوبات على روسيا لغزوها أوكرانيا.

وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الذهب التي يمتلكها البنك المركزي الروسي ما بين مئة مليار دولار و240 مليار دولار أو نحو 20 % من كل الاحتياطي المالي الذي كان لدى روسيا قبل الغزو.

وأضاف المسؤول "غرضنا هنا هو إزالة منهجية للفوائد والامتيازات التي كانت تتمتع بها روسيا يوما بوصفها أحد المشاركين في النظام الاقتصادي الدولي".