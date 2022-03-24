وزير القوى العاملة ومحافظ قنا يسلمان وثائق تأمين للمستحقين من ذوي الهمم

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 20 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بمحافظة قنا من إجمالي 10787 وثيقة بعد رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف جنيه وذلك بمقر شركة مصر للأسمنت قنا، بحضور اللواء السيد عبدالفتاح حرحور رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت قنا والمهندس طارق طلعت العضو المنتدب للشركة، وحسام طلبة مدير عام مديرية القوي العاملة.



قال وزير القوي العاملة إن الهدف من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مناشدا هذه العمالة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة في التسجيل في وثائق التأمين التكافلي، ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحي والاجتماعي، كما وجه بضرورة تكثيف العمل على حصر وتسجيل تلك الفئة من العمالة في مختلف مراكز وقرى المحافظة لشمولها ضمن مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية التي توفرها المديرية للمسجلين على المنظومة بها.



وأضاف سعفان إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذي وقع عليهم خلال عام 2020 في بداية جائحة كورونا.



ومن جانبه، ثمن محافظ قنا جهود القيادة السياسية في دعم العمالة غير المنتظمة والذى ظهر جليا خلال العامين الماضيين في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث أطلق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية العديد من المبادرات والتوصيات لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة من خلال صرف مِنح دورية تُقدمها وزارة القوى العاملة للعاملين المسجلين بقواعد البيانات لديها، بالإضافة إلى إصدار شهادات آمان للعمال لتوفير أقصى قدر من الحماية والرعاية لهم ولذويهم.



كما سلم وزير القوي العاملة ومحافظ قنا 10 عقود عمل لذوى القدرات الخاصة من إجمالى 20 عقد وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.



ومن جانبه، أكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تقوم بعمل قاعدة بيانات حقيقية لكل من تسلم عقد من أبنائنا من ذوي الهمم يدرج فيها كافة بياناته تشمل اسمه، واسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة؛ لضمان المتابعة المستمرة له بمكان العمل الذي يعمل فيه حتى تكون وظيفة مستدامة.



وشدد سعفان على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي الهمم والعزيمة، حتي يشعرون بالسعادة وذويهم وتجعل لكل فرد منهم دخلا ثابت حتي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.



كما ذكر محافظ قنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بتخصيص عام 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، لافتا أنه من واجبنا نحو هذه الفئة ومن حقهم علينا أن نشاركهم حياتهم ويشاركونا حياتنا ونساعدهم على الاندماج في المجتمع من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة تتناسب مع قدراتهم الخاصة.



وأشار إلى أن أجهزة المحافظة لا تدخر جهدًا في سبيل دعم وتمكين ذوى الهمم في مواجهة التحديات والتغلب عليها وتوفير أفضل سبل العناية بهم.



وسلم سعفان والداودي 3 عقود عمل لـ 3 فتيات من خريجات الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة من إجمالي 30 عقدًا، كما قاما بتوزيع 12 ماكينة خياطة لأوائل الخريجات المتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بقفط والوحدة المتنقلة من إجمالي 45 متدربة.



وقدم الوزير والمحافظ التهنئة للمتدربيات اللاتي قدمن نموذجًا يحتذي به، لعظيمات مصر، مؤكدين أن الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة أولت اهتماما كبيرا بقضية تمكين المرأة اقتصاديا إيمانا بدورها الفاعل ومساهمتها الإيجابية في نهضة المجتمع.