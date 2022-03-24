الجامعة الألمانية تنظم ملتقى توظيفي وتدريبي للشركات الناشئة ورواد الأعمال

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة فاعليات أعمال ملتقى التوظيف والتدريب السنوى للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة الخاصة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية القائمة على الخدمة أو الإنتاج أو التجارة، التي توفر فرص عمل تسهم بفاعلية في طرح مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي لتعظيم الاستفادة من الناتج المحلي.



ويعد هذا الملتقى الذي تقيمه الجامعة الألمانية بالقاهرة للعام الرابع الخاص بالشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة متفرد في نوعه على مستوى مصر والشرق الأوسط حيث شارك فيه العديد من خريجي الجامعة "كمؤسسين لشركات" حذو حذو الجامعة بخطوات ثابتة أثبتوا نجاحهم محليا وعربيا.



ةيأتي الهدف من تنظيم هذا الملتقى الذي شارك فيه 55 كيانا محليا ودولي متنوع المجالات بغرض تعزيز مفهوم وثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب حيث عقد خلال فاعليات أعماله لقاءات إرشادية مهنية جمعت الطلاب وخريجى الجامعة بمسؤلي الشركات لإتاحة الفرصة لهم للتواصل المباشر معهم و إطلاعهم على تجاربهم وإرشادهم لكثير من العمليات والأنشطة والمهام ولمهارات اللازمة التي يحتاجون لاكتسابها لإرتياد أسواق العمل المستقبلية.