موديرنا: تزايد احتمالات ظهور متحورات خطيرة من كوفيد مستقبلا



قال ستيفان بانسيل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا الأمريكية للصناعات الدوائية إن هناك واحدا من كل خمسة متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستكون أكثر خطورة من المتحورات الحالية أي بنسبة 20 % ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للانباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن بانسيل قوله لتليفزيون بلومبرج اليوم الخميس، إن السيناريو الأكثر احتمالا هو أن الأشخاص الضعفاء ، مثل

كبار السن ومن يعانون من نقص المناعة ، سيحتاجون لجرعات تنشيطية سنوية للحماية من السلالات المتحورة من الفيروس التي تشبه في ضراوتها سلالة أوميكرون شديدة العدوى سريعة الانتشار.

وجاءت تصريحات بانسيل في نفس اليوم الذي كشفت فيه شركة موديرنا بشكل تفصيلي أبحاثها ومدى تقدمها في عمليات تصنيع وتعبئة لقاحات الحمض النووي الريبوزي التي تعمل بتقنية الرنا المرسال .

وتعمل موديرنا على طمأنة المستثمرين بشأن أطول فترة مناعة للقاحاتها على المدى الطويل مع انخفاض عدد الحالات الجديدة بعد

انتشار الإصابات بسلالة أوميكرون في فصل الشتاء، فيما يواصل المتحور الفرعي من أوميكرون " بي إيه 2 انتشاره ، مما أدى إلى مخاوف بشأن عودة ظهور سلالات جديدة من الفيروس لها قدرة أكبر على العدوى والإصابة بالمرض.