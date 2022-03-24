قطر تجدد التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية ومشاركة المرأة في مفاوضات السلام

جددت دولة قطر التأكيد على الحل السياسي للأزمة السورية، وعلى مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية.



ووفق وكالة الانباء القطرية ( قنا) اليوم الخميس ، جاء ذلك في كلمة وجهتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عبر الفيديو للحدث الافتراضي الذي نظمته الحركة السياسية النسوية السورية بعنوان "العدالة من منظور نسوي"، وعلى هامش أعمال الدورة الـ(66) للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، وبرعاية البعثات الدائمة لدولة قطر وكندا وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا لدى الأمم المتحدة.



وأفادت الشيخة عليا بأن مجتمعات بأكملها تعاني من عواقب العنف المسلح بعد مضي أحد عشر عامًا على بدء الصراع في سوريا، لافتةً إلى أن النساء والفتيات السوريات لا يزلن يعانين بشكل غير متناسب من العنف والجوع والفقر والنزوح.



وجددت الإعراب عن إيمان دولة قطر، بأن الحل السياسي التفاوضي وحده، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي 2204، من شأنه أن ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق العدالة والمساءلة، أخذاً في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب السوري.



وشددت على أهمية مشاركة المرأة السورية في جميع مفاوضات السلام والعمليات الانتقالية والمصالحة الوطنية والتنفيذ الكامل للاتفاقيات النهائية، وقالت "إن قيادة المرأة ومشاركتها أمران حاسمان لإيجاد حلول مستدامة".



وأكدت على الحاجة لضمان حقوق الضحايا السوريين، مجددةً التزام دولة قطر بضمان وجود مناهج فعالة للعدالة تراعي الفوارق بين الجنسين، للرد على العنف المرتكب ضد المرأة.



ولفتت إلى أن دولة قطر من أكبر المانحين للجهود الإنسانية في سوريا والدول المجاورة لها.