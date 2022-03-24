ارتفاع قتلى هجوم إرهابي بالصومال إلى 48 شخصا

لقي ما لايقل عن 48 شخصا حتفهم، بينهم نائبة بالبرلمان، وأصيب 108 آخرون أمس الأربعاء عندما شن انتحاريون هجوما في العاصمة الإقليمية بلدوين بوسط الصومال.

وقال المتحدث باسم الشرطة حسن ديسوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن النائبة أمينة محمد، التي كانت في بلدوين في إطار حملتها الانتخابية للاحتفاظ بمقعدها بالبرلمان في الانتخابات المقبلة، كانت ضمن القتلى، بالاضافة لساسة آخرين وأفراد من قوات الأمن.

ووفقا للتقارير، استهدف الانتحاري الأول أمينة محمد، وبعدها بدقائق استهدف إرهابي ثان يقود سيارة مركبات عسكرية تحمل ضحايا الانفجار الأول.

وأعلنت حركة الشباب عن مسؤوليتها عن الانفجار عبر إذاعتها الأندلس.

يأتي الهجوم في نفس اليوم الذي اقتحم فيه مسلحو الشباب مطار مقديشو، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص، وفقا لمسؤولين صوماليين.

ويشار إلى أن الصومال تقترب من إجراء انتخابات، عقب عدة تأجيلات.