الصين: نأمل في دعم النيجر لمبادرة التنمية العالمية

قال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني الزائر وانغ يي، إن الصين والنيجر تتمتعان بثقة وصداقة متبادلة قوية، وتدعمان بعضهما البعض دائما بقوة في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لبعضهما البعض.

وأشار وانغ يي ـــ خلال لقائه وزير خارجية النيجر حسومي مسعودو، على هامش الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، إلى أن البلدين شهدا تعزيزا للتعاون الاقتصادي والتجاري وتقدما سلسا في المشاريع الرئيسية.

وأوضح، أن بلاده مستعدة للعمل مع النيجر لتعزيز تنفيذ نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي في النيجر من أجل إفادة شعب النيجر بشكل أفضل، فضلا عن أن الصين تقدر مساهمات النيجر خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وترغب في تعزيز التنسيق مع النيجر بشأن الشؤون متعددة الأطراف، والمعارضة المشتركة للهيمنة، ودعم الإنصاف والعدالة الدوليين، وحماية المصالح المشتركة لكل من البلدين والبلدان النامية بشكل عام، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن تدعم النيجر مبادرة التنمية العالمية، وتبني توافقا دوليا أكبر، وتسرع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جهته، قال وزير خارجية النيجر، إن مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الزعيم الصيني تتسم بالرؤية الثاقبة وتحظى بدعم قوي من النيجر، وأن الصين تقدم دائما يد العون في حينه إلى النيجر عندما تواجه صعوبات ، فكانت أول من استجاب لطلب النيجر بإمدادها بمساعدات تتعلق بمكافحة فيروس كورونا(كوفيد-19)، حيث قدمت الدفعة الأولى من اللقاحات، وهو ما ستتذكره النيجر.

وأضاف أن النيجر ترغب في تعميق صداقتها مع الصين، الشريك الاقتصادي والتجاري المهم للبلاد، وتسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية بدعم من الصين.

كما عرض وزير خارجية النيجر الوضع الأمني في منطقة الساحل وأعرب عن أمله في تعزيز آلية التعاون الأمني الإقليمي وتعزيز قدرة النيجر على حماية الأمن.



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