لافروف: الغرب اختار طريق الكراهية ضد الروس ومد طريق النازية الجديدة

قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن «الغرب اختار طريق الكراهية ضد الروس، ودعم كييف ضد موسكو، ومد طريق النازية الجديدة»، لافتًا إلى أن «النظام الغربي عليه تحمل مسؤولية جرائمه».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مشترك مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء الخميس، أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا وسلطتها الحالية على أنها سياسة كراهية ضد روسيا، متابعًا: «من خلال تلك الأداة سمح لنظام كييف بالقيام بكل شيء، بما فيها قتل المدنيين ومنع الثقافة والصحف واللغة الروسية، وهو أمر يظهر الكراهية للروس».



وأشار إلى أن روسيا غير مندهشة بشأن موقف الغرب الموحد، معقبًا: «نعلم كيف يتصرف ويعمل الأمريكيون مع الأنجلو ساكسون والدول الأخرى، ونعلم كيفية العمل للوصول إلى تلك الوحدة».



واستشهد بإعلان رئيس الوزراء البريطانية السابقة تريزا ماي، خلال عام 2018، مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، وطلبت من دول الاتحاد الأوروبي طرد كل الدبلوماسيين الروس.



وذكر أنه تواصل مع «زملائه» في الاتحاد الأوروبي، بشأن تقديم بريطانيا أية أدلة حول مسؤولية موسكو عن تسميم الجاسوس الروسي، قائلًا إنهم أخبروه بأن لندن لم تقدم أية إثباتات على الأمر.