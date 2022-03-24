تراجع أسعار البنزين في اليابان لأول مرة منذ 11 أسبوعا

أظهرت بيانات معهد اقتصادات الطاقة الياباني الصادرة اليوم الخميس تراجع متوسط أسعار البنزين في اليابان خلال الأسبوع الماضي إلى 6. 174 ين لكل لتر بانخفاض قدره 6. 0 ين لكل لتر عن الأسبوع السابق وهو أول تراجع لسعر البنزين في اليابان منذ 11 أسبوعا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن ناحيتها، قالت وزارة التجارة اليابانية إن الحكومة ستدفع لشركات تكرير النفط دعما قدره 6. 18 ين لكل لتر اعتبارا من اليوم الخميس لكي تخفض أسعار الوقود للمستهلك، حيث من المتوقع وصول متوسط سعر البنزين إلى 6. 190 ين لكل لتر بدون الدعم الحكومي.

يذكر أن ميزانية برنامج دعم الوقود التي سيمتد إلى ما بعد مارس الحالي، ستصل إلى 350 مليار ين.