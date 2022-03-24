سلطنة عمان تعتزم استخدام عائدات النفط في خفض الدين العام وزيادة الإنفاق



تعتزم سلطنة عمان استخدام الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير النفط نتيجة ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية في خفض معدل الدين العام وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان قوله؛:"سنسعى لاستغلال ارتفاع إيرادات النفط بأكبر قدر ممكن للتخلص من الدين العام للبلاد، وما سيتبقى سيتم إنفاقه على المشروعات التنموية".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا؛ وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إيرادات الدول النفطية بالشرق الأوسط، وزيادة احتمالات تحقيق فوائض كبيرة في ميزانياتها، حتى للدول ذات أضعف أداء اقتصادي، إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة.

تطبق عمان سلسلة من الإصلاحات لتحقيق توازن ميزانيتها وتقليل دينها العام، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في العام الماضي. وكانت وزارة المالية العمانية قد ذكرت في يناير الماضي أنها تتوقع وصول عجز ميزانية العام الحالي إلى 9ر3 مليار دولار في حال وصول متوسط سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل.