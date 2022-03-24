مطروح: أمطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة

تتعرض مدن مطروح اليوم الخميس، لأمطار متوسطة متقطعة ،وإنخفاض في درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي، وخاصة المدن الغربية مثل مرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم.



ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برفع أية تراكمات لمياه الأمطار بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية والطرق السريعة، مثل طريق الأسكندرية - السلوم، لعدم إعاقة حركة سير السيارات.



وأكد رضا رجب رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية، حيث تم الدفع بسيارات كسح المياه بشوارع المدينة، والطرق السريعة الواقعة في نطاق المركز، لإزالة تجمعات المياه أولا بأول لتيسير الحركة المرورية بها.